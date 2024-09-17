Antalya'da madde bağımlıları tarihi camiyi mesken tuttu 500 yıllık tarihe sahip Muratpaşa Camii'nin tuvaleti ve merdivenleri, uyuşturucu bağımlıları ile alkol kullananların mekanı haline geldi. 2 aydır birçok kez olay yaşanan caminin cemaati ve bölge esnafı durumdan şikayetçi oldu.

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İHA

Uyuşturucu madde kullanan şahıslar, sadece kendilerine değil çevreye de rahatsız veriyor.

Kendinden geçerek çevreye zarar veren madde bağımlıları, ibadethane bahçeleri ve halka açık alanlarda uygunsuz davranışlar sergiliyor.

Bunun son örneği de Antalya'da yaşandı.

UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN CAMİYE GELİYORLAR

Antalya'da 1570 yılında inşa edilen ve Osmanlı dönemine ait en eski yapılardan birisi olan Muratpaşa Camii, son zamanlarda uyuşturucu ve madde bağımlılarının mekanı oldu.

CEMAAT VE ESNAF DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Gün içinde cami cemaatinin yanı sıra binlerce vatandaş ve turistin uğrak yeri olan caminin bahçesi, lavabo bölümü ve depo bölümüne inen merdivenler uyuşturucu madde kullanan şahıslar tarafından kullanılıyor.

Bölge esnafı ve camii cemaati oluşan görüntülerden rahatsızlık duyuyor.

O ANLAR KAMERADA

Cami içerisinde çeşitli noktalarda son 2 ay içerisinde farklı tarihlerde kaydedilen görüntülerde, madde kullanan şahıslar ve madde kullanımı nedeniyle krize girdiği anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOVULSALAR DA GERİ GELİYORLAR

Gün içerisinde onlarca madde ve alkol bağımlısının camiye geldiğini belirten vatandaşlar, ihbarda bulunduklarını ancak sadece o anda şahsın uzaklaştırıldığını, sonrasında ise şahısların yine geldiğini belirtti.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen o anlarda bir şahsın kolunda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan şırınga ile görüntülerinin yanı sıra, başka bir şahsın madde etkisi altında kendinden geçmiş halleri görüntülere yansıdı.

"GÜVENLİĞİ YÜZÜNDEN BIÇAKLADILAR"

50 yıldır Antalya'da yaşadığını ve ikametine yakın olması nedeniyle namaz kılmaya Muratpaşa Camii'ne geldiğini belirten Saadettin Boğa isimli vatandaş, son günlerde kendisinin de bu tür şahısları sıklıkla gördüğünü belirterek “Burayı mekan yapmışlar mesken tutmuşlar. Gelip buraya yatıyorlar. Akşam saatlerinde gel bak hepsi burada. Yatağı yorganı ile yatıyorlar. Bunlar yoksuzluktan geliyor. Yolsuz, perişan oluyorlar.

Cami geniş, her yerden giriş olduğu için duvardan dahi atlayıp giriyorlar. Güvenlik bunlara karışamıyor. Güvenlik ancak kendisini koruyabiliyor. Geçenlerde 5 kişi güvenlikle kavga etmişler. Güvenlikçi içeriye kaçmış, adamın yüzünden bıçaklamışlar.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)