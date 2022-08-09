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    Antalya'da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

    Uyuşturucu madde kullanan bir şahıs, yolda yürürken tanımadığı bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Olayın ardından 2 km yol alan madde bağımlısı, tartışma esnasında bıçak darbesi aldığını fark etti.
    • 09.08.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:52
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    Antalya'da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

    Uyuşturucu madde kullanımı can yakmaya devam ediyor.

    Antalya'da sabah saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Yavuz K., sokakta tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

    Kimliği belirsiz kişi, tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

    2 km gittikten sonra bıçaklandığını fark etti

    2 kilometre yol alan Yavuz K., 1 saat sonra tartışma esnasında bıçak darbesi aldığını fark etti.

    Canı yanan şahıs, 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    Antalya da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti #1

    Hastaneye götürüldü

    İhbar üzerine yaralı şahsın bulunduğu durağa gelen sağlık ekipleri, Yavuz K.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

    DHA'nın aktarımına göre; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti #2


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