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Antalya'da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

Antalya'da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

Uyuşturucu madde kullanan bir şahıs, yolda yürürken tanımadığı bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Olayın ardından 2 km yol alan madde bağımlısı, tartışma esnasında bıçak darbesi aldığını fark etti.