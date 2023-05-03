DHA
Antalya'nın merkez Kanal Mahallesi 4737 Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.S. adlı kadın, elindeki bıçakla mahalleliyi tehdit ettikten sonra 2 kadınla sokak ortasında kavga etmeye başladı.
Gözaltına alındı
Çevredekilerin ve polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, M.S. gözaltına alındı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S.’nin üzerinden çıkan bıçağa el koydu.
'Tehdit' ve 'hakaret'ten hakkında işlem yapılan M.S., ardından adliyeye sevk edildi.
M.S.'nin mahalleliyi tehdit ettiği anlar ve kadınlarla kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.