Antalya'da mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

14 araçtaki 32 vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle Gökçebel mevkisinde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, vatandaşları kurtardı.

Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği noktalardan biri de Antalya oldu.

VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Gökçebel mevkisinde mahsur kalan 14 araçtaki 32 vatandaş, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

JANDARMA EKİPLERİ GÖREVDE

Jandarma ekiplerinin, zorlu hava koşulları karşısında Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda bölgede çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi ViDEO