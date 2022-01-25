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    Antalya'da mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

    14 araçtaki 32 vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle Gökçebel mevkisinde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, vatandaşları kurtardı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:47
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    Antalya'da mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

    Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

    Kar yağışının etkisini gösterdiği noktalardan biri de Antalya oldu.

    VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

    Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

    Gökçebel mevkisinde mahsur kalan 14 araçtaki 32 vatandaş, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Antalya da mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti #1

    JANDARMA EKİPLERİ GÖREVDE

    Jandarma ekiplerinin, zorlu hava koşulları karşısında Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda bölgede çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

    Antalya da mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti #2

    Antalya da mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti #3

    Antalya da mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti #4

    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi ViDEO


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