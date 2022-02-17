Antalya'da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi

Yüksek hızla makas atan otomobil sürücüsü, bir anda refüjü aşıp bahçe duvarını yıktı. Park halindeki römorku devirdikten sonra durabilen aracın o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya-Alanya D-400 karayolunda dün akşam saatlerinde bir sürücü aşırı hız yaparak otomobil kullandı.

Manavgat istikametine seyir halindeki Doğan Işık’ın kullandığı otomobil, makas attığı sırada kontrolden çıktı.

Işık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjü aşıp tali yola, ardından da takla atarak bahçe duvarını yıkıp evin duvarına çarptı.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ORADAN ORAYA SAVRULDU

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan Işık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enis Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı.

Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 3 kişi, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.





SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sırasında evinin bahçesinde traktör römorkunun patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan ev sahibi Adem Erkut, saniyelerle ölümden döndü. Lastiğini değiştirmek için römorkun altına taş koyduğunu belirten Erkut, "Bir anda güm diye bir ses duydum. Son anda kendimi kenara attım ve otomobil gelip benim bulunduğum yerden römorka çarpıp devirdi ve duvara çarptı” dedi.





MAKAS ANINDA KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza anları ise otomobil içerisinde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.

Cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde şahısların önce en sağ şeritten sollama yaptıkları daha sonra hızla en sol şeride geçerek önündeki aracı sollamaya çalıştıkları ve bu sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği görüldü.



