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    Antalya'da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi

    Yüksek hızla makas atan otomobil sürücüsü, bir anda refüjü aşıp bahçe duvarını yıktı. Park halindeki römorku devirdikten sonra durabilen aracın o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:33
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    Antalya'da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi

    Antalya-Alanya D-400 karayolunda dün akşam saatlerinde bir sürücü aşırı hız yaparak otomobil kullandı.

    Manavgat istikametine seyir halindeki Doğan Işık’ın kullandığı otomobil, makas attığı sırada kontrolden çıktı.

    Işık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjü aşıp tali yola, ardından da takla atarak bahçe duvarını yıkıp evin duvarına çarptı.

    ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ORADAN ORAYA SAVRULDU

    Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan Işık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enis Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı.

    Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 3 kişi, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi #1

    SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Kaza sırasında evinin bahçesinde traktör römorkunun patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan ev sahibi Adem Erkut, saniyelerle ölümden döndü. Lastiğini değiştirmek için römorkun altına taş koyduğunu belirten Erkut, "Bir anda güm diye bir ses duydum. Son anda kendimi kenara attım ve otomobil gelip benim bulunduğum yerden römorka çarpıp devirdi ve duvara çarptı” dedi.

    Antalya da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi #2

    MAKAS ANINDA KAZA KAMERAYA YANSIDI

    Kaza anları ise otomobil içerisinde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.

    Cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde şahısların önce en sağ şeritten sollama yaptıkları daha sonra hızla en sol şeride geçerek önündeki aracı sollamaya çalıştıkları ve bu sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği görüldü.

    Antalya da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi #3

    Antalya da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi #4

    Antalya da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi #5


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