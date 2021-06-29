Tartıştığı uzaktan akrabasının göğsüne makas saplayarak öldüren katil zanlısı polis tarafından yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6864 Sokak'ta dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (42) ile tartışmaya başladı.

Sokağa taşan tartışmada Ömer D., elindeki makası Üzeyir Ürey’in göğsüne sapladı.

YAKIN NOKTADA YAKALANDI

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ürey, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Ömer D. ise yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.

İfade işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Antalya'da makaslı cinayet kamerada VİDEO

CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI

Öte yandan, Ömer D. ile Üzeyir Ürey’in hem arkadaş hem de uzaktan akraba oldukları, zamanlarının büyük bölümünü birlikte geçirdikleri öğrenildi.

Cinayet öncesi ve sonrası, yakındaki bir müstakil evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında lüks otomobilin önünde 4 kişinin bulunduğu, bu arada Üzeyir Ürey’in bu kişilerin arasında bir anda yere yığıldığı görüntülerde yer aldı.