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    Antalya'da markete dadanan Avusturyalı hırsız yakalandı

    Kaş ilçesinde bir zincir marketin depo anahtarını eline geçiren Avusturyalı adam, 17 gün boyunca geceleri girdiği depodan yiyecek ve içecek çaldı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:50
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    Antalya'da markete dadanan Avusturyalı hırsız yakalandı

    Geçtiğimiz yıl Avusturya'dan Antalya'ya gelen Nicholas James Matheson (40), 10 Şubat-14 Ağustos tarihleri için geçici olarak çalışma izni aldı.

    İzni biten Matheson, Kaş’a gelerek Kalkan Mahallesi üzerinde yer alan kamp alanında kalmaya başladı.

    17 GÜN BOYUNCA MARKET SOYDU

    21 Ocak Cuma günü Kaş’ta marina içindeki bir zincir marketin deposuna ait anahtarı ele geçiren Matheson, aynı günün gecesinde marketten alkol, yiyecek ve çeşitli içecekler çaldı. Matheson, 6 Şubat tarihine kadar marketten hırsızlık eylemine devam etti.

    YAKALANIP TUTUKLANDI

    Depoda ürün eksikliğini fark eden market çalışanları, durumu polise bildirdi. İhbarla birlikte harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, Matheson’u yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Matheson, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Antalya da markete dadanan Avusturyalı hırsız yakalandı #1


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