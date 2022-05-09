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- Antalya’da marketten iç çamaşırı çalan kadın, kasiyere bıçak çekti
Antalya’da marketten iç çamaşırı çalan kadın, kasiyere bıçak çekti
Zincir marketten çaldığı iç çamaşırları ile yakalanan kadın, kasiyere kendisini bırakması için bıçak çekti, tehdit etti. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, uzun süre gözyaşı döktü.
- 09.05.2022 - 15:36
- Güncelleme : 09.05.2022 - 16:25
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir zincir markete giren E.B. (28), alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koydu.
Kasada, aldığı diğer ürünlerin parası ödeyen E.B.’nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, E.B. marketten çıkarken yanına geldi.
İHA’nın haberine göre; E.B.’nin üzerini arayan kasiyer, çantadaki iç çamaşırlarını görünce arbede yaşandı.
Kelebek bıçakla kasiyeri tehdit etti
E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.’yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.