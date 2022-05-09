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Antalya’da marketten iç çamaşırı çalan kadın, kasiyere bıçak çekti

Antalya’da marketten iç çamaşırı çalan kadın, kasiyere bıçak çekti

Zincir marketten çaldığı iç çamaşırları ile yakalanan kadın, kasiyere kendisini bırakması için bıçak çekti, tehdit etti. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, uzun süre gözyaşı döktü.