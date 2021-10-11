Antalya’da, Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Ellerine kelepçe bağlayıp, kendisine işkence eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Melek İpek ile ilgili verilen tahliye kararına yapılan itiraz, istinaf mahkemesinde reddedildi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, 7 Ocak tarihinde ellerine kelepçe bağlayıp kendisini darbeden ve servis şoförü olarak çalışan Ramazan İpek’i (32), ertesi gün av tüfeği ile öldüren Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Olay hakkında hazırlanan iddianamede, Melek İpek hakkında ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

26 NİSAN’DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İpek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilerek 26 Nisan'da tahliye edilmişti.

Melek İpek ile ilgili verilen tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından görüşüldü.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI HUKUKA UYGUN BULUNDU

İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin "meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi" dolayısıyla verdiği "ceza verilmesine yer olmadığına" kararını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, Yargıtay ilgili ceza dairesince incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

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