Antalya’da merdivenden düşen adam, hayatını kaybetti

Aşırı alkolün etkisi ile sızdığı yerden kaldırılan şahıs, 3 kişinin yardımı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Kısa süre sonra merdivenlerden düşen şahıs, yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 37 yaşındaki Ali Yalçın aldığı alkolün etkisiyle Manavgat Köprüsü altında özel güvenlik ofisi önünde sızdı.

Güvenlik elemanları tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Yalçın, uzaklaşması için uyarıldı.

Güvenlik görevlilerinin yanına gelen 3 genç, şahsı tanıdıklarını, kendilerinin gitmesi için yardımcı olabileceklerini söyledi.

Alkollü şahsın koluna giren şahıslar, yaya köprüsü ile araç köprüsünün arasında bulunan merdivenlerden çıktı.

KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULUNDU

Kısa bir süre sonra gelen sese koşan görevliler, Yalçın’ı yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdivenlerden yuvarlanırken başını çarpan şahsın ağır yaralandığı belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan şahıs, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalçın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Gece 23.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uzun yıllardır Manavgat’ta yaşadığı, ilk yıllarda pide salonlarında fırıncı olarak çalıştığı bildirilen Yalçın’ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.