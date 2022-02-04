Antalya'da metruk binada çürümüş ceset bulundu

Manavgat ilçesinde kuş avlamak için boş binaya çıkan şahıs, farelerin sürekli girip çıktığı yerde çürümüş ceset bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede bir sitede uzun süredir kimsenin oturmadığı bilinen tripleksin çatı katında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Cesedi, sitenin yakınında ikamet eden ve kuş avlamak için metruk binaya giren Tuncay Kılınç isimli genç fark etti.

"FARELERİN GİRİP ÇIKTIĞINI FARK ETTİM"

Ağaçtaki kuşları vurmak için binanın çatı katına çıktığını belirten Kılınç, “Çatı katına çıktığımda dolap şeklinde sürgüyle kapalı bölüme farelerin girip çıktığını ve koku geldiğini fark ettim. Kapağı açtığımda parçalanmış yatak ve battaniyeyi gördüm. Battaniyeyi kaldırdığımda tüfekle cesedi gördüm. Hemen jandarmayı arayıp haber verdim” dedi.

KİMLİĞİ BULUNAMAYAN CESEDİN YANINA TÜFEK BULUNDU

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kimliği belirsiz ceset önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Üzerinde kimlik bulunmayan, ölümünün üzerinden uzun bir süre geçtiği için çürümüş halde bulunan cesedin yanında tüfek de bulundu.

'SAHİBİ OLMAYAN BİNALAR YIKILSIN'

Bölgede cesedin bulunduğu bina gibi birçok metruk bina bulunduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bu binalarla ilgili sahibi olmayanların yıkılması, sahibi olanların da sahiplerine yazı yazılması gerektiğini dile getirdi.