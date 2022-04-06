Antalya'da mezarlığın demir kapısı çalındı

Demir fiyatlarının fiyatının artması sonucu, mezarlığın demir kapısının bir kanadının çalındığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı.

Kavaklı Mahalle Mezarlığı'nın girişinde duran demir kapı yerinde bulunamadı.

Bir kanadının yerinden sökülerek çalındığı anlaşılan demir kapı ile ilgili araştırma yapıldı.

"Demir fiyatı yüksek olduğu için çaldılar"

Konu ile ilgili konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi Müdürü Abdullah Arıcıoğlu, "Kavak Mahallemizde bulunan Mahalle Mezarlığındaki demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Demir fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler bu kapıyı çaldılar.

"Mezarlık kapılarında nöbet tutacağız"

İlçemizde daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan sonra mezarlık kapılarında nöbet tutacağız. Başka türlü kapıları yerinden söküp götürecekler. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum." dedi.