Rampadan çıkarken geri kayan midibüs sürücüsü, Hüseyin Çelik’e ait iş yerine çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Çınaraltı mevkisinde bir midibüs, rampa yukarı çıkarken, geriye kayarak yol kenarındaki saatçi dükkanına çarptı.

Midibüs sürücüsü, kazanın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşanan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Durumu fark eden cami imamı, iş yeri sahibi Hüseyin Çelik’e haber verdi.

CAMLAR VE PANJURLAR PARAMPARÇA OLDU

Çelik, iş yerinin camlarının ve panjurlarının paramparça olduğunu gördü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Çelik, polise giderek şikayetçi oldu.

Antalya’da midibüs sürücüsü, iş yerine çarpıp kaçtı ViDEO

“NEYE ÇARPTIĞINA BAKMADAN ARACI ÇALIŞTIRIP GİTTİ”

Hüseyin Çelik, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Saat 06.30 sıralarında bir otobüs geri geri gelerek freni mi boşaldı, yoksa uykusuz muydu bilemiyorum iş yerimizin içine girmiş. Büyük maddi hasarımız var ama bizi üzen sürücünün kazadan sonra kaçıp gitmesi. Şoförün iş yerimize çarptıktan sonra durup bakmaması. İnsana mı, hayvana mı çarptı neye çarptığına bakmadan aracı çalıştırıp gitti. Maddi hasarla bunu da atlattık çok şükür.”