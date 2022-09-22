Antalya'da mikser sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kepez ilçesinde ilerlerken kalp krizi geçiren beton mikser sürücüsü araçlara çarparak durdu. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Seyir halinde olan 03 ABT 796 plakalı beton mikserinin sürücüsü Nusurettin Akçay (61), bir anda kalp krizi geçirdi.

Sürücü hakimiyetini kaybeden Akçay’ın kullandığı mikser, yoldan çıkıp park halindeki 3 araca çarptıktan boş arazide durdu.

Kazayı görenler, olay yerine gidip Akçay’ın direksiyon başında hareketsiz durduğunu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay anında can verdi

Adrese gelen sağlık ekipleri, Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nusurettin Akçay’ın cansız bedeni, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.