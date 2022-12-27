Antalya'da minibüs, alevlere teslim oldu

Antalya'da minibüs, alevlere teslim oldu

Kepez’de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sürücü, yaşanan olayı yara almadan atlattı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde seyir halinde olan bir minibüs, bilinmeyen bir sebeple aniden alev aldı.

Alevler kısa sürede aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA’nın haberine göre; yangın; itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Minibüs, kullanılamaz hale geldi

Yaşanan olay sonrasından minibüs, kullanılamaz hale geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, yangından yara almadan kurtuldu.