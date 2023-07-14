Antalya'da minibüsün altında can verdi! O anlar kamerada... Annesinin evinden kendi evine gitmek için yola çıkan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Konuksever Mahallesi'nde oturan Hayat Deniz (50), annesinin yanından ayrılıp kendi evine gitmek için yola çıktı.

Hayat Deniz, sokak üzerinde Hüseyin Ö. kontrolündeki dönmek için manevra yapan 07 FRM 35 plakalı minibüsün altında kaldı.

Kadının minibüsün altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan kadının cenazesi Antalya’da toprağa veridi. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı.

Görüntülerde kadının sokak üzerinde evine doğru hareket halinde olduğu bu sırada önüne çıkan minibüsün dönmek isterken sağ ön tekerinin çarpması ile minibüsün altında kaldığı görüldü.

Kazayı gören vatandaşlar ise panikle olay yerine koştu. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.