Antalya'da mobilya deposunda yangın çıktı: Binada oturanlar çatıya sığındı Manavgat ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Binada oturanlar korunmak için çatıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı.

İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılırken, alevler yan binanın panjurlarına da sıçradı.

Çatıya sığındılar

Bu sırada binada oturanlar, korunmak için çatıya çıktı.

Hastaneye kaldırıldılar

Bir süre sonra itfaiye merdiveni ile indirilen bina sakinleri, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de sağlık ekipleri müdahale etti.

Belediye Başkanı yangın bölgesine gitti

Uzun uğraşlarla söndürülen yangına ilişkin Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgeye gelip, bilgi aldı.

"Çok şükür, bir can kaybı olmadı"

Mobilya deposu sahiplerinden Mehmet Gayretli yaptığı açıklamada şunları söyledi: