Antalya'da mobilya deposunda yangın çıktı: Binada oturanlar çatıya sığındı
DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda çıktı.

İhbarla adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılırken, alevler yan binanın panjurlarına da sıçradı.

Çatıya sığındılar

Bu sırada binada oturanlar, korunmak için çatıya çıktı.

Hastaneye kaldırıldılar

Bir süre sonra itfaiye merdiveni ile indirilen sakinleri, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de sağlık ekipleri müdahale etti.

Belediye Başkanı yangın bölgesine gitti

Uzun uğraşlarla söndürülen yangına ilişkin Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgeye gelip, bilgi aldı.

Antalya'da mobilya deposunda yangın çıktı: Binada oturanlar çatıya sığındı

"Çok şükür, bir can kaybı olmadı"

Mobilya deposu sahiplerinden Mehmet Gayretli yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Geldiğimde zaten yangın büyümüştü. Bazı insanlar patlamadan bahsediyor. Üst katımızdaki restorana ait klimanın motorunun patladığından bahsediliyor. Çok şükür, bir can kaybı olmadı. Yangının neden çıktığı incelemeden sonra ortaya çıkacak.

Mobilya deposunda yangın çıktı, binada oturanlar çatıya sığındı #5