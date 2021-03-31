Antalya'da motor sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada

Antalya’da çevre yolunun sağında duran kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat çevre yolunda meydana gelen olayda, Sina Pulat’ın kullandığı motosiklet, yaya üst geçidine 100 metre mesafede yolun sağında durmakta olan taş yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Kazada motosikletiyle kamyonetin altına giren 51 yaşındaki Sina Pulat boynuna ve başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanırken, ilk müdahale olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Özel Akdeniz Hastanesi'ne kaldırılan Pulat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Pulat’ın, turizm sektöründe iş bulabilmek için Manavgat’a geldiği öğrenildi.

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"DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDUM"

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan park halindeki kamyonetin sürücüsü Mustafa Ünal, arka lastiklerin havasının inmesi nedeniyle aracı yolun sağına çekerek durduğunu belirterek, “Tam kamyonetin üzerine çıkıp taşları ön tarafa aktarmaya başladığım sırada motosiklet gelip kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetin üzerinden düşmekten son anda kurtuldum.” dedi.













