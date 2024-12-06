Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kahyalar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gülçin Ç.’nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve yolun soluna geçmeye çalışan Fatma U. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Fatma U. yaralandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen kazada, motosiklet sürücüsünün yolun soluna yanaşırken arkadan gelen otomobilin hızla çarptığı anlar kayda girdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.