Antalya'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Serhan Arslan (18) idaresindeki 07 YHH 02 plakalı motosiklet, Dinek Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki bariyerlere çarptı.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Arslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Motosiklette bulunan Ş.Z. ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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