Antalya'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Serhan Arslan (18) idaresindeki 07 YHH 02 plakalı motosiklet, Dinek Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki bariyerlere çarptı.

Sağlık ekipleri, sürücüsü Arslan'ın yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Motosiklette bulunan Ş.Z. ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)