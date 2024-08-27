Antalya'da motosiklet minibüsle çarpıştı: 2 yaralı Manavgat'ta minibüse arkadan çarpan motosiklette bulunun 2 kişi yaralandı. Sürüklenen motosiklet ise aynı yönde seyir halindeki kamyonete çarparak durabildi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda Antalya istikametine gitmekte olan Abdurrahman Y.'nin kullandığı plakasız motosiklet, emniyet şeridinde gitmekte olan İbrahim Abdurrahman A.'nın kullandığı 07 J 2190 plakalı Kumköy minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan İrfan K. yola savrulurken, yolda sürüklenen motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Onur Ö.'nün kullandığı 07 C 4593 plakalı kapalı kasa kamyonetin ön kısmına çarparak durabildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Y. ve yolcu olarak bulunan İrfan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletin sürüklenerek çarptığı kapalı kasa kamyonet sürücüsü Onur Ö., Gültepe ışıklı kavşağını geçtikten sonra motosikletin emniyet şeridine geçtiğini, bir anda önünde minibüsü görünce çarpmamak için çaba harcasa da kurtaramayarak minibüsün sol arka tamponuna çarptığını, motosikletteki 2 kişi yola savrulurken, sürüklenerek önüne gelen motosikleti kurtaramayarak çarptığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)