Antalya'da motosiklet sürücüsü alkol içerken görüntülendi Kask takmadan iki kişi bindikleri motosiklette kırmızı ışıkta durdukları sırada alkol aldığı görülen sürücü, bir başka vatandaş tarafından kayıt altına alındı. O anlar sosyal medyada tepki gördü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Trafikte hemen her gün kural ihlalleri dikkat çekiyor. Bunun sonucunda ise kaza kaçınılmaz oluyor. Çoğu ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan kazalar, sürücüler için caydırıcı olmuyor. Bir tek kırmızı ışığa uydu Antalya'da da kural tanımayan bir motosiklet sürücüsü görüntülendi. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nden kent merkezine kullandığı motosiklet ile giden bir sürücü, çevre yolundaki kırmızı ışıkta durdu. Direksiyon başında alkol kullandı Bu sırada arkasındaki kadın yolcu ile birlikte kask takmayan motosikletli, alkol almaya başladı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, çektiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde; kask takmayan ve alkol aldığı öne sürülen, evcil hayvan kutusunu ayakların konulduğu yer bırakan motosikletli, tepki çekti.