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    Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı

    Antalya'da motosiklet ile martı olarak bilinen scooter kafa kafaya çarpışırken, azayı görenler gülmekten kendini alamadı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 02:39
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    Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı

    Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda ters istikametten gelen motosiklet ile üzerinde 3 kişinin bulunduğu scooter çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yere yavaşça düşmesi ve scooter üzerindekilerin şaşkınlığı etraftaki güvenlik kameralarına yansıdı.

    30 METREDE YAKLAŞTILAR VE ÇARPIŞTILAR

    Görüntülerde 30 metre uzağında motosikleti gören scooter kullanıcısı ne yapacağını bilemedi ve motosikletin üzerine doğru gitti.

    Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı - Video

    GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER

    Karşılıklı kararsızlığın neden olduğu kazada taraflar yaralanmazken, kafa kafaya çarpışan araçlar ortaya komik görüntüler çıkmasına sebep oldu. Görüntüleri izleyenler ise gülmekten kendini alamadı.

    Antalya da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı #1

    Antalya da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı #2

    Antalya da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı #3

    Antalya da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı #4

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