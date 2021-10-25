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Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı

Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı

Antalya'da motosiklet ile martı olarak bilinen scooter kafa kafaya çarpışırken, azayı görenler gülmekten kendini alamadı.