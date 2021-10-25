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- Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı
Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı
Antalya'da motosiklet ile martı olarak bilinen scooter kafa kafaya çarpışırken, azayı görenler gülmekten kendini alamadı.
- İHA
- 25.10.2021 - 02:39
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda ters istikametten gelen motosiklet ile üzerinde 3 kişinin bulunduğu scooter çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yere yavaşça düşmesi ve scooter üzerindekilerin şaşkınlığı etraftaki güvenlik kameralarına yansıdı.
30 METREDE YAKLAŞTILAR VE ÇARPIŞTILAR
Görüntülerde 30 metre uzağında motosikleti gören scooter kullanıcısı ne yapacağını bilemedi ve motosikletin üzerine doğru gitti.
Antalya'da motosiklet ve scooter sürücüsü, birbirlerini gördükleri halde çarpıştı - Video
GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
Karşılıklı kararsızlığın neden olduğu kazada taraflar yaralanmazken, kafa kafaya çarpışan araçlar ortaya komik görüntüler çıkmasına sebep oldu. Görüntüleri izleyenler ise gülmekten kendini alamadı.