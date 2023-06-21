Antalya'da motosiklete çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı Seyir halindeki Ali Nihat G.'nin motosiklete çarpması sonucu sürücüsü Hasan Esen ve motosiklette yolcu olarak bulunan kuzeni Fatih Esen asfalta savrularak yaralandı. Yaralıları olay yerinde bırakarak kaçan şahsın ise doktor olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde Sorgun istikametine seyir halindeki Hasan Esen’in kullandığı motosiklete, Side istikametine gitmek olan otomobil çarptı. Karşı şeride geçerek motosiklet sürücüsü Hasan Esen ve kuzenine çarpan kişinin Ali Nihat isimli şahıs olduğu öğrenildi. Doktor olduğu öğrenilen Ali Nihat, yaralıları olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazada ayağından yaralanan Fatih Esen ise yerde hareketsiz yatan kuzeninin yanına gelerek ağzında toplanan kanı boşalttıktan sonra suni teneffüs yaptı. Sürücünün durumu ağır Olay yerinden geçen araç sürücülerinin durup 112’yi aramasının ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hasan Esen, önce Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, ardından tıp fakültesine götürüldü. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar yol kenarında bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma çalışma başlattı Kazanın ardından motosiklete çarpan otomobil ve sürücüsünün bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri çalışma başlattı. Kaçan doktor yakalandı Olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarından kazayı yapan aracın 07 BEH 684 plakalı araç, sürücünün de özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Ali Nihat G. olduğunu belirlenerek yakalandı. Kazanın ardından aracın plakasını sökerek çekici vasıtasıyla çektirdiği belirlenen Ali Nihat G.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.