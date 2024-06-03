Antalya'da motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konularak, 2 bin 886 TL para cezası uygulandı.

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İHA

D-400 Alanya-Manavgat karayolu Konaklı mevkiinde motosikleti ile akrobatik hareketler yaparak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahsın, cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etti.

Ceza verildi ve psikiyatri servisinde sevk edildi

Yapılan kontroller sonucunda motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 886 TL ceza uygulanırken, aynı kanunun 45. maddesine istinaden şahsın sürücü belgesi geçici süreyle geri alınarak, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edildi.

Sürücü, adli işlem yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)