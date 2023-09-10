Antalya'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 genç kız can verdi Antalya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 genç kız yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

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AA

Antalya'nın Kepez ilçesinde üzerinde Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım'ın (14) bulunduğu motosiklet ile Yusuf K.'nin (20) kontrolündeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile yaralılar etrafa savruldu.

Olayın ardından kaza yerinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Olay yerinde öldüler

Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Yusuf K. ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakınları kriz geçirdi

Kazayı haber alarak olay yerine koşan yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Helin Çınar'ın bir yakını ise cenazenin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)