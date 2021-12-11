Muratpaşa ilçesinde telefon tamiri nedeniyle çıkan tartışmada, müşterisini darbettiği öne sürülen şahıs, 'Bugün olsa bir daha yaparım' dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arızalanan telefonunu kurye aracılığıyla tamire gönderen Ramazan Yılmaz'ın 15 gün sonra gelen telefonu yeniden arızalandı. Ardından kendisi tamirciye giderek telefonunu bıraktı.

Daha sonra telefonunun tamir edildiği belirtilerek kuryeyle Yılmaz'ın evine gönderildi.

TELEFON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Arızanın giderilmediğini, telefonunun tamamen kullanılmaz hale geldiğini iddia eden Yılmaz, iş yerini arayarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Telefonda Yılmaz ile iş yeri çalışanı Ferhat Eren arasında çıkan tartışmada, Eren’in kendisine hakaret ettiğini öne süren Yılmaz, tamir dükkanına gitti.

Antalya'da müşterisini darbeden şahıs: Bugün olsa bir daha yaparım VİDEO

'SALDIRIYA UĞRADIM' İDDİASI

Yılmaz, burada Eren’in saldırısına uğradığını belirtti.

Ramazan Yılmaz, avukatı aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, saldırı anı görüntülerini, darp raporu ve sosyal medyada hakkında yapılan hakaret mesajlarını da delil olarak sundu.

"KAYDA GİRMEDEN ÖNCE KÜFÜRLER ETTİ"

Olayla ilgili haberin yayınlanmasının ardından konuşan telefon tamircisi Ferhat Eren, “Temmuz ayında yaşanan bir olaydan kaynaklı. Daha önce şahsın telefonuna bir işlem yaptık. O da bizi Tüketici Hakem Heyeti ile mahkemeye verdi. Buralardan takipsizlik çıktı. Telefonla arayıp bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler etmeye başladı. Bana 'bekle orada geliyorum' dedi. Ben de 'inşallah gelirsin' dedim. Elinde telefon vardı. Sokakta telefon kaydına girmeden önce küfürler etti. Sonrasında kayda girerek iş yerinden içeri girdi"

"BUGÜN OLSA BİR DAHA YAPARIM"

"Yalan yok. Elindeki telefona tekme attım. Vurdum. Bugün olsa bir daha yaparım. Çünkü, o gün burada benim eşim, çalışanlar ve müşteriler vardı. Olay öncesinde beni tahrik etmek için elinden geleni yaptı. Kayıttan önce küfretmesi mi? Telefonla kayıt alması mı? Müşterilerimin yanında 'dolandırıcı firma' gibi kelimeler kullanması mı? Ben yaptığımdan pişman değilim. Bugün olsa yine yaparım. Tamamen tahrik etti. Bu kişinin ruh sağlığı da yerinde değil."





"SOKETLE ALAKASIZ BİR DURUMDU"

"Bu kişi, Temmuz ayında şarj soketi değişimi için geldi. Yaptık ve ücretini aldık. Tamirden 20 gün sonra bu kişi yazılım sorunundan dolayı yine bize geldi. Soketle alakasız bir durumdu. O sorunu da çözdük. Bir gün sonra yine aynı sorunla geldi. Yine yaptım. Bir kez daha aradığında 'gel paranı iade edeyim, bu telefonun ana kartında kronik bir sıkıntı var tamir olmaz' dedim. O da gelip ücretini aldı. O günden sonra davalar açmaya başladı" şeklinde konuştu.