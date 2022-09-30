Topladığı bademden yedikten sonra öksürük, nefes darlığı, gözde şişme ve yanma şikayetleri ile hastaneye başvuran kadının gözünden ve nefes borusundan canlı sinek larvaları çıkarıldı.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan, evli ve 2 çocuk annesi Ayşegül Açık (43), Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yakınlarına ait bahçeden badem topladı.

Topladığı bademi yedikten sonra gözünde bir sinek çarpması hisseden Açık, bir süre sonra nefes darlığı, öksürük, gözde şişme ve yanma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

AA’nın haberine göre; Isparta'da yapılan muayenesinde herhangi bir şey tespit edilemeyen Açık, şikayetlerinin devam etmesi üzerine Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Açık Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgül Mendilcioğlu'na muayene oldu. Açık'ın gözünde sinek larvaları tespit edildi.

Gözündeki larvalardan kurtuldu, nefes borusunda da çıktı

Özel yıkama işlemi ile gözündeki larvalardan kurtulan Ayşegül Açık'ın nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinin geçmemesi üzerine yapılan tetkiklerde, nefes borusunda da sinek larvaları tespit edildi.

Boğazındaki larvalar, Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Soner Gürsu tarafından yapılan cerrahi müdahaleyle temizlenen Açık, sağlığına kavuştu.

Antalya’da, nefes borusundan ve gözünden sinek larvaları çıktı VİDEO



Literatürde bir ilk

Op. Dr. Soner Gürsu, yaptığı açıklamada, yaptıkları operasyonla hastadaki larvaların temizlendiğini dile getirerek, "Literatürde, solunum yolunda canlı, yabancı cisim bugüne kadar bildirilmemişti." dedi.