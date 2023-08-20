Antalya'da nemden bunalan denize koştu Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşurken Antalya merkezden bakanlar nem bulutları nedeniyle dağları göremedi. Şehirde nem oranı yüzde 75 olarak ölçüldü.

DHA

Sıcak hava yurdu etkisi altına aldı.

Özellikle tatil beldelerinin bulunduğu güney sahilleri kavruluyor.

Antalya'da da aynı durum söz konusu.

Sıcaklık 33 nem yüzde 75

Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının yüzde 75, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece seviyelerinde seyretmesi ile tatilciler ile vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken; bazı aileler de çocukları ile denizde oynamayı seçti.

Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenen çocuklar olurken, bazı turistlerin Konyaaltı seyir varyantında doğaya karşı fotoğraf çektiği görüldü.

Nemden Beydağları görünmez oldu

Varyanttan giriş yapıldığında falezlerin altındaki 6 metrelik kayadan ise gençler, tehlikeye aldırmadan denize atlayıp, serinledi.

Öte yandan yüksek nem nedeniyle Beydağları görünmez oldu.