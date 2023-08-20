Antalya'da nemden bunalan denize koştu
DHA

Sıcak hava yurdu etkisi altına aldı.

Özellikle tatil beldelerinin bulunduğu güney sahilleri kavruluyor.

Antalya'da da aynı durum söz konusu.

Sıcaklık 33 nem yüzde 75

Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının yüzde 75, suyu sıcaklığının ise 31 derece seviyelerinde seyretmesi ile tatilciler ile vatandaşlar, Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken; bazı aileler de çocukları ile denizde oynamayı seçti.

Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenen çocuklar olurken, bazı turistlerin Konyaaltı seyir varyantında doğaya karşı fotoğraf çektiği görüldü.

Antalya'da nemden bunalan denize koştu
Konyaaltı Sahili

Nemden Beydağları görünmez oldu

Varyanttan giriş yapıldığında falezlerin altındaki 6 metrelik kayadan ise gençler, tehlikeye aldırmadan denize atlayıp, serinledi.

Öte yandan yüksek nem nedeniyle Beydağları görünmez oldu.