Antalya'da oğlunu korumak için geldiği yerde iki kardeşin saldırısında öldü

Antalya'da oğlunu korumak için geldiği yerde iki kardeşin saldırısında öldü

Oğlu ile tamir parası yüzünden tartışan 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Oğlunu korumaya giden Erdoğan Kolak'a, 2 kardeş sopalarla saldırdı. Başından yaralanan Kolak, hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Demre ilçesi, Gökyazı Mahallesi'ndeki günübirlik tur otobüslerinin bulunduğu park alanında bir kavga meydana geldi.

23 yaşındaki O.A. ve 19 yaşındaki O.A. adlı iki kardeş ile 15 yaşındaki Arif Kolak arasında motosiklet tamiri borcu nedeniyle tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma büyüyünce bunun üzerine Arif Kolak, Karabucak Mahallesi'nde oturan babası Erdoğan Kolak'a telefon etti. Babasına, 2 kardeşin kendisini dövmeye çalıştığını söyledi.

Oğlunu korumaya gitti, saldırıya uğradı

Erdoğan Kolak, otomobiliyle oğlunun tartıştığı olay yerine gitti.

O.A. ve O.A. kardeşler, aracından inen Erdoğan Kolak'a sopalarla saldırdı.

Saldırı sonucu, başından ve birçok yerinden yaralanan Kolak Hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Sopalar ile başından darbe alan 51 yaşındaki Erdoğan Konak, götürüldüğü Demre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kolak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşanan üzücü olayın ardından 2 saldırgan kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.