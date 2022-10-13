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    Antalya'da oğlunu vuran baba gözaltına alındı

    Alanya'da Cihat Gönültaş, tartıştığı babası Duran Gönültaş tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 13.10.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:52
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    Antalya'da oğlunu vuran baba gözaltına alındı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 yaşındaki Duran Gönültaş ile oğlu 28 yaşındaki Cihat Gönültaş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Büyüyen tartışma sonrası Gönültaş, yanındaki tabanca ile oğluna ateş açtı.

    4 mermi isabet etti

    Göğüs ve bacaklarına 4 mermi isabet eden Cihat Gönültaş, ağır yaralandı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gönültaş'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Yoğun bakıma alınan Cihat Gönültaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Duran Gönültaş gözaltına alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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