Antalya'da oğluyla tartışınca hızla uzaklaşmak istedi! Durdurmak isteyen genç sıkışmaktan kılpayı kurtuldu Oğluyla tartışan adam kapı açıkken hareket edip gaz ile freni karıştırınca sokak üzerindeki iş yerine dalmasıyla sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

Oğluyla tartışan M.A. aracı çalıştırıp hareket ettiği sırada kontrolünü kaybedip fren yerine gaza bastı.

Bu sırada oğluyla tartışan adam kapı açıkken hareket edip gaz ile freni karıştırınca sokak üzerindeki iş yerine daldı.

Oğlu son anda kurtuldu

Olay anında kapısı açık olan otomobile müdahale etmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün oğlu kılpayı yaralanmaktan kurtuldu.

O anlar kaydedildi

Olay anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesai saati dışında olduğu için kimsenin bulunmadığı işyerinde ve araçta maddi hasar oluşurken sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)