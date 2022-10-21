Antalya'da öğretmeninin evinde hayatını kaybetti

Muratpaşa'da arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine giden lise öğrencisinin sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 17 yaşındaki Y.K ve 5 arkadaşı gece 01.30 sıralarında 30 yaşındaki Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti.

Evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üstü çıplak bulundu

Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri, Y.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti.

Ev sahibinin ifadesi alındı

Almanca öğretmeni H.G.’nin olay yerindeki ilk ifadesinde, öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K.’yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

Gençlerden birinin şüpheli hareketi

Öte yandan, gençlerden birisinin sabah erken saatlerde çöp konteynerine çöp attığının tespit edilmesi üzerine konteynerde polis inceleme yapsa da atılan malzemelere ulaşamadı.

İlk ifadelerinin ardından gençler ve öğretmen H.G. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.

Ölüm sebebi otopsi sonrasında belli olacak

Y.K.’nin cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.