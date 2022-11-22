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- Antalya'da, okuldaki Atatürk büstüne saldırı
Antalya'da, okuldaki Atatürk büstüne saldırı
Gece saatlerinde okul bahçesine giren bir kişi tarafından Atatürk büstüne zarar verildi. Polis, büste zarar verenin bulunması için kamera görüntülerini incelemeye aldı.
- 22.11.2022 - 14:17
- Güncelleme : 22.11.2022 - 15:41
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi'nde bulunan Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nda bulunan Atatürk büstü hedef alındı.
Bahçeye giren bir kişi, büstü boyun kısmından kırdı.
DHA’nın haberine göre; baş kısmından zarar gören büstü, sabah okula gelen görevliler fark etti.
Durum polis ekiplerine haber verildi.
Kamera görüntüleri mercek altında
Polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kırık büst incelemeye alındı
Büstün yerine hemen yenisi takılırken kırık büst, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Antalya'da, okuldaki Atatürk büstüne saldırı ViDEO