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Antalya'da, okuldaki Atatürk büstüne saldırı

Antalya'da, okuldaki Atatürk büstüne saldırı

Gece saatlerinde okul bahçesine giren bir kişi tarafından Atatürk büstüne zarar verildi. Polis, büste zarar verenin bulunması için kamera görüntülerini incelemeye aldı.