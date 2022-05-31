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    Antalya'da öldürülen başpehlivan Hakkı Aygün'ün davasında kavga

    Hakkı Aygün'ün öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, kavga çıktı. Mahkeme heyeti, dosyanın başka bir ilde görülmesi için Antalya Valiliği'ne görüş sorulmasına karar verdi.
    • 31.05.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:32
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    Antalya'da öldürülen başpehlivan Hakkı Aygün'ün davasında kavga

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Akgün'ün (27) otomobilini saat 03.00 sıralarında durduran Umut Can Ferah, tabancayla göğsüne ateş etti.

    Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hakkı Aygün, kurtarılamadı.

    Katil teslim oldu

    1 Eylül 2020’de meydana gelen olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Umut Can Ferah, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

    Ferah, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    4’ü tutuklu, 27 sanık hakkında dava açıldı

    Soruşturma kapsamında polis, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yavuz Tayfur ile adamlarının peşine düştü.

    Polisin düzenlediği operasyonda Yavuz Tayfur ile 12 kişi gözaltına alındı.

    Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüphelilerden Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, 'kasten öldürme', 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından tutuklandı.

    Soruşturma kapsamında 4’ü tutuklu, 27 sanık hakkında Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

    Antalya da öldürülen başpehlivan Hakkı Aygün ün davasında kavga #1

    İlk kez hakim karşısında

    Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Yavuz Tayfur, Yakup Tayfur, Berkan Yariz ve Umut Can Ferah tutuklu bulundukları kapalı ceza infaz kurumlarından SEGBİS ile katıldı.

    Tutuksuz 23 sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    Kimlik tespitinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.

    Antalya da öldürülen başpehlivan Hakkı Aygün ün davasında kavga #2

    Duruşma arasında kavga

    Duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanıklar ile adliye koridorunda bekleyen eski güreşçi Hakkı Aygün'ün yakınları arasında kavga çıktı.

    Çevik Kuvvet polisinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aranın ardından duruşmada söz alan sanık avukatlarından Coşkun Demir, sanıkların maktul yakınları tarafından darbedilmesi sonucu yaralandığını söyledi.

    Demir, emniyet güçlerinin güvenlik tedbirlerini artırması gerektiğini belirtti.

    Antalya da öldürülen başpehlivan Hakkı Aygün ün davasında kavga #3

    Valilikten görüş alınacak

    DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, çıkan kavga nedeniyle dosyanın başka bir ilde görülmesi için Antalya Valiliği'ne görüş sorulmasına karar vererek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

    Antalya da öldürülen başpehlivan Hakkı Aygün ün davasında kavga #4


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