Antalya’da öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldığı belirlendi

Boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu tarafından başından vurularak öldürülen Şenay Ayvaoğlu’nun, 1 yıl içeresinde 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında, Şenay Ayvaoğlu (37) isimli bir kadın boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne gelen Serkan Ayvaoğlu, kaıdnı düğün alanından uzaklaştırıp bir araca bindirmeye çalıştı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kadının reddetmesi üzerine Serkan Ayvaoğlu, yanında getirdiği tabanca ile Şenay Ayvaoğlu’nu başından vurup kaçtı. Serkan Ayvaoğlu, aracını da olay yerinde bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren kadının cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1 yılda 2 kez uzaklaştırma kararı

Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.