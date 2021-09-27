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    Antalya'da ölen sürücüyü görmek için dakikalarca beklediler

    Otomobilinin direksiyonunda fenalaşan 61 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti. Çevrede toplanan kalabalık da cenazeyi görebilmek için birbirleriyle yarıştı.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 07:30
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 09:04
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    Antalya'da ölen sürücüyü görmek için dakikalarca beklediler

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24’üncü Cadde üzerinde, Çetin Gamsız'ın (61) kendisine ait park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    ABLASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

    Caddeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çetin Gamsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup olay yerine gelen Gamsız’ın ablası ise büyük üzüntü yaşadı.

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    EĞİLEREK CENAZEYİ GÖRMEK İSTEDİ

    Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bu esnada olay yerinde toplananlar ise incelemeleri meraklı şekilde izledi.

    Genç bir kadının ise cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin kurduğu brandanın altından eğilerek bakmaya çalışması dikkati çekti.

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    OTOPSİ YAPILACAK

    Çetin Gamsız'ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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