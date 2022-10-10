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    Antalya’da ölü bulunan kadın ile ilgili Başsavcılık’tan açıklama

    Başsavcılık, evinde ölü bulunan 37 yaşındaki kadının vücudunda herhangi bir darp, cebir izi veya cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin travmatik bulguların bulunmadığı bildirildi.
    • 10.10.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:19
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    Antalya’da ölü bulunan kadın ile ilgili Başsavcılık’tan açıklama

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Duygu Bozkurtlar (37), evinde arkadaşı tarafından hareketsiz bulununca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

    Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bozkurtlar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Anne ‘öldürüldü’ dedi

    Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Acı haberle Gaziantep'ten Antalya’ya gelen anne Gönül Bozkurtlar, kızının cinayete kurban gittiğini iddia etti.

    Antalya’da ölü bulunan kadın ile ilgili Başsavcılık’tan açıklama #1

    2 gün önce çıplak halde hastaneye getirildi

    İHA'nın haberine göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, Duygu Bozkurtlar’ın ölümüyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    2 gün önce Duygu Bozkurtlar’ın Muratpaşa ilçesinden baygın ve çıplak halde hastaneye getirildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Darp ve cinsel saldırı izi yok”

    “Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Duygu Bozkurtlar isimli kadının kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla klasik otopsi işlemi aynı gün ifa edilmiştir. Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanan ön raporda, ölenin vücudunda bizatihi ölüme neden olabilecek darp, cebir izi veya cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin travmatik bulguların bulunmadığı tespit edilmiştir.

    Antalya’da ölü bulunan kadın ile ilgili Başsavcılık’tan açıklama #2

    Hamileydi

    Ayrıca ölenin hamile olması ve olayın özellikleri itibariyle kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla histopatolojik inceleme yapılmak üzere gerekli doku örnekleri alınmış, ayrıca fetüs üzerinde de babalık bağının tespiti maksadıyla gerekli örnekler alınmıştır.”


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