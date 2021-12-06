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    Antalya'da ölümle burun buruna balık avı

    Muratpaşa ilçesindeki balık avı için 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan amatör balıkçılar, ölüme meydan okudu.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:45
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    Antalya'da ölümle burun buruna balık avı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde amatör balıkçılar, av için 30 metre yükseklikteki falezleri tercih etti.

    UYARI LEVHALARINA ALDIRMADILAR

    Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki uyarı levhalarına aldırmayan amatör balıkçılar, düşme riskini göz ardı ederek, saatlerce balık tuttu.

    Sahile gelenler de kayalıklara tırmanıp, tehlikeye aldırmadan fotoğraf çektirdi.

    Antalya da ölümle burun buruna balık avı #1

    Antalya da ölümle burun buruna balık avı #2

    Antalya da ölümle burun buruna balık avı #3

    Antalya da ölümle burun buruna balık avı #4

    Antalya da ölümle burun buruna balık avı #5

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