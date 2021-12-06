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- Antalya'da ölümle burun buruna balık avı
Antalya'da ölümle burun buruna balık avı
Muratpaşa ilçesindeki balık avı için 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan amatör balıkçılar, ölüme meydan okudu.
- DHA
- 06.12.2021 - 10:25
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:45
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde amatör balıkçılar, av için 30 metre yükseklikteki falezleri tercih etti.
UYARI LEVHALARINA ALDIRMADILAR
Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki uyarı levhalarına aldırmayan amatör balıkçılar, düşme riskini göz ardı ederek, saatlerce balık tuttu.
Sahile gelenler de kayalıklara tırmanıp, tehlikeye aldırmadan fotoğraf çektirdi.