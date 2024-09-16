Antalya'da ölümü apartmanı saran yoğun kokuyla ortaya çıktı

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde apartman yöneticisi, daireden yayılan ağır kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin eve girmesiyle, 50 yaşındaki Seyfettin Özzencir hareketsiz bir şekilde bulundu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Özzencir'in acı haberini alan kızı, oğlu ve eski eşi, olay yerine geldiklerinde büyük bir üzüntü yaşadı.

Babasının öldüğünü öğrenen Merve adındaki kızı gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

MORGA KALDIRILDI

Yaklaşık 7 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Özzencir'in cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİM"

Bina görevlisi Kadir Döver, olayı şu sözlerle anlattı:

Bugün Seyfettin Özzencir'in altında oturan komşuları bana seslenerek kokunun yayıldığını söylediler. 'Rahatsız oluyoruz' dediler. Ben de yukarı çıktım ve anahtar deliğinden buram buram kokular geldiğini fark ettim. Dış kapı kapalı ama anahtarı üzerinde bırakmış. Ben de aşağı indim ve hemen sonra 112'yi aradım. Yalnız yaşıyor. Arada bir oğlu gelip kalıyordu.