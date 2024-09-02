İHA
Antalya'da Antalya'nın Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yol ortasına çıkan yavru bir kediyi ezdi.
KEDİYİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ
Aracını bir an olsun bile durdurmayan sürücü, kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti.
Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, talihsiz kedi bir süre yerde kıvrandıktan sonra telef oldu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşananları güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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