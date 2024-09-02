Antalya'da önüne çıkan kediyi ezip yoluna devam etti Kepez'de bir cadde üzerinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin, yavru kediyi ezdikten sonra yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Antalya'da Antalya'nın Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yol ortasına çıkan yavru bir kediyi ezdi.

KEDİYİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Aracını bir an olsun bile durdurmayan sürücü, kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti.

Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, talihsiz kedi bir süre yerde kıvrandıktan sonra telef oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananları güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)