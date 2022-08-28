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    Orman yakma hazırlığında bulunan terörist Antalya'da yakalandı

    PKK talimatıyla orman yakma hazırlığına girişen şahıs, emniyet ekiplerince yakalandı. Şahıs, kendisini Suriye'den bir teröristin görevlendirdiğini ve yakalanmasaydı ormanı yakacağını belirtti.
    • 28.08.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 14:34
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    Orman yakma hazırlığında bulunan terörist Antalya'da yakalandı

    Hain teröristlerin bölücü eylemleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından engelleniyor.

    Kayseri'den Antalya'ya gelerek buraya yerleşip inşaatta çalışmaya başladığı öğrenilen Ahmet K. isimli şahsın, internet üzerinden sülfürik asit sipariş ettiği tespit edildi.

    Siparişini ise Antalya'da kargodan teslim aldığı belirlenen şahıs, harekete geçen emniyet ekiplerince, Finike ilçesinde gözaltına alındı.

    Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

    Ormanı yakması için para gönderdi

    Şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya’da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi.

    Adliyeye sevk edilecek

    Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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