Antalya'da orman yangını Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına, kara ulaşımının güç olduğu yangın bölgesine hava araçları yönlendirildi.

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DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkiindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi.

ULAŞIM ZOR OLDUĞUNDAN HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenen yangın yayılmaya başladı.

YANGINA YILDIRIM NEDEN OLDU

Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)