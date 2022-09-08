Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalelere havadan devam edildiği aktarıldı.

Yurdun birçok bölgesinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor...

Son olarak Antalya'nın Demre ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının, saat 15.00 sıralarında başladığı öğrendildi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine 2 uçak ve 1 helikopter sevk edildi. Öte yandan Kaş ile Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler ve çok sayıda personel çalışmalara katıldı.

Antalya'da orman yangını çıktı VİDEO



Havadan müdahale ediliyor

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilirken, kara ekipleri ise alevlerin yayılmaması için önlem aldı.

Şiddetli rüzgar çalışmaları engelliyor

DHA'nın aktarımına göre; rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede yoğun duman oluştu.









