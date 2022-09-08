Petrol
89.05
1.19%
Euro
18.2003
-0.22%
Dolar
18.235
0.11%
Altın
1.001
-0.68%
Borsa
3465
1.82%
Bitcoin
354.401
1.81%
BTXN Coin
4.98
3.53%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Antalya'da orman yangını çıktı

    Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalelere havadan devam edildiği aktarıldı.
    • 08.09.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da orman yangını çıktı

    Yurdun birçok bölgesinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor...

    Son olarak Antalya'nın Demre ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının, saat 15.00 sıralarında başladığı öğrendildi.

    Ekipler seferber oldu

    İhbar üzerine olay yerine 2 uçak ve 1 helikopter sevk edildi. Öte yandan Kaş ile Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler ve çok sayıda personel çalışmalara katıldı.

    Antalya'da orman yangını çıktı VİDEO

    Antalya da orman yangını çıktı #1

    Havadan müdahale ediliyor

    Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilirken, kara ekipleri ise alevlerin yayılmaması için önlem aldı.

    Antalya da orman yangını çıktı #2

    Şiddetli rüzgar çalışmaları engelliyor

    DHA'nın aktarımına göre; rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede yoğun duman oluştu.

    Antalya da orman yangını çıktı #3

    Antalya da orman yangını çıktı #4

    Antalya da orman yangını çıktı #5


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Bursa'daki hırsızın hedefi balkondaki çamaşırlar oldu
    3. Sayfa

    Bursa'daki hırsızın hedefi balkondaki çamaşırlar oldu

    2 öğretmeni öldüren saldırgana, müebbet verildi
    Dünya

    2 öğretmeni öldüren saldırgana, müebbet verildi

    Görüş Bildir