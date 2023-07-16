Antalya'da orman yangını çıktı Manavgat'ta çıkan sebebi bilinmeyen bir neden çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

DHA Yaz sıcaklarıyla özellikle ormanlar adına korku dolu günler başladı. Yaz aylarında artan orman yangınlarına gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Geneli vatandaş ihmalinden dolayı çıkan yangınların ardından birçok alan küle döndü. Bir ay içerisinde onlarca yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Son olarak yeni bir orman yangını tehlikesi yaşanıyor. Ormanlık alanda yangın Antalya'nın Manavgat ilçesinin Kısalar Mahallesi'nde ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. Yangını görenler Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı Ekipler, orman yangınına havadan ve karadan müdahale etti. Öte yandan çıkan yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.