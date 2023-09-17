AA
Antalya'nın yeniden alevlere teslim...
Yaz dönemini alevlerin pencesinde geçiren Antalya'nın Alanya ilçesinde, Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgar alevleri yaydı
Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Yangına müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)