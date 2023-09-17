AA

Antalya'nın yeniden alevlere teslim...

Yaz dönemini alevlerin pencesinde geçiren Antalya'nın Alanya ilçesinde, Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgar alevleri yaydı

Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da yangın çıkan ormanlık alan
Antalya'da yangın çıkan ormanlık alan

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)