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Antalya’nın Manavgat ilçesinde paniği yaşanıyor.

Taşağıl Çaltepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler yoğun mücadele verdi

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına Taşağıl İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 6 su tankeri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri karadan, 3 helikopter ve 4 uçak da havadan müdahale etti.

1,5 hektar alan zarar gördü

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 1,5 hektar alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'da orman yangını! 1,5 hektar alan zarar gördü...
Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı