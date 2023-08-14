Antalya'da orman yangını! 1,5 hektar alan zarar gördü...

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın paniği yaşanıyor.
Taşağıl Çaltepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler yoğun mücadele verdi
Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 6 su tankeri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri karadan, 3 helikopter ve 4 uçak da havadan müdahale etti.
1,5 hektar alan zarar gördü
Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangında 1,5 hektar alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.