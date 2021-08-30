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Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar

Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar

Ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ve jandarma ekipleri girilmesi yasak olan orman içinde şüpheli araç ve kişileri sorguladı.