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    Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar

    Ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ve jandarma ekipleri girilmesi yasak olan orman içinde şüpheli araç ve kişileri sorguladı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 17:39
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    Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar

    Antalya’nın Kepez Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nin üst tarafında kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeden dumanlar yükseldi.

    Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Engebeli olması nedeniyle bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    4 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

    Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar VİDEO


    Antalya da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar #1

    PİKNİK ATEŞİNİN YAKILDIĞI BELİRLENDİ

    Yangının başlangıç noktasında piknik ateşi yakıldığı ve etrafının taşlarla kapatıldığı görüldü.

    Antalya da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar #2

    ŞÜPHELİ ŞAHISLAR BULUNDU

    Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, yanan alanın yakın noktasında şüpheli otomobil ve şahısların olduğunu fark etti.

    Ekipler tek tek gidip araçları orman içinde buldu ve çıkardı.

    Kimlik kontrolü yapılan şahıslar, ormana girmenin yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.

    Antalya da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar #3

    Antalya Valiliği, "Antalya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Antalya sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021- 31.08.2021 tarihleri arasında, 6381 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (ç) bendi ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" açıklamasını yapmıştı.

    Antalya da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar #4

    Antalya da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar #5

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