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- Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar
Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar
- İHA
- 30.08.2021 - 17:36
- Güncelleme : 30.08.2021 - 17:39
Antalya’nın Kepez Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nin üst tarafında kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeden dumanlar yükseldi.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Engebeli olması nedeniyle bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
4 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Antalya'da ormana giriş yasağını delip ateş yaktılar VİDEO
PİKNİK ATEŞİNİN YAKILDIĞI BELİRLENDİ
Yangının başlangıç noktasında piknik ateşi yakıldığı ve etrafının taşlarla kapatıldığı görüldü.
ŞÜPHELİ ŞAHISLAR BULUNDU
Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, yanan alanın yakın noktasında şüpheli otomobil ve şahısların olduğunu fark etti.
Ekipler tek tek gidip araçları orman içinde buldu ve çıkardı.
Kimlik kontrolü yapılan şahıslar, ormana girmenin yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.
Antalya Valiliği, "Antalya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Antalya sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021- 31.08.2021 tarihleri arasında, 6381 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (ç) bendi ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" açıklamasını yapmıştı.