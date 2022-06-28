Antalya’da ormanda ateş yakarken yakalanan şahıs: Kahve pişirecektim

Alanya’da 3 noktada orman yangınları sürerken 4'üncü ateşi yakarken yakalanan Halil Yanık, “Kahve pişirmek için yaktım” dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 24 Haziran saat 00.30 sıralarında çıkan orman yangını, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel tarafından rutin gözetleme esnasında fark edildi.

DHA’nın haberine göre; hem ateşi hem yakan kişiyi gören personeller, ilk müdahale ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 yere ateş atıldığını da tespit etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınları söndürdü.

4’üncü ateşi yakarken, suçüstü yapıldı

Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakmaya çalışan şahıs, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Haber verilen jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı.

Cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

“Kahve pişirmek için yaktım”

Halil Yanık'ın savcılıktaki ifadesinde, 3 noktadaki yangınları kendisinin çıkarmadığını söylediği, suçlamaları kabul etmediği, dördüncü ateşi kahve pişirmek için yaktığını söylediği öğrenildi. Halil Yanık'ın, uyuşturucu madde kullandığı da belirlendi.