Antalya'da ortağını kurşun yağmuruna tuttu Muratpaşa'da aralarına anlaşmazlık olan eski ortağı Zehra Çatal'ın iş yerini basan şahıs, dehşet saçtı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasının sahibi 40 yaşındaki Zehra Çatal ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Yılmaz F. arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine 6 el ateş etti.

Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının suç kaydı kabarık çıktı

Olay yerinde yapılan incelemede, kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi tespit edildi. Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu.

Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı.